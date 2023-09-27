Лионелю Месси при переезде в Майами пришлось оставить любимую собаку

Аргентинский футболист Лионель Месси при переезде в Майами из Барселоны был вынужден оставить дома любимую собаку, семилетнего бордоского дога по кличке Халк. Об этом пишет Daily Mail.

15 июля 2023 года легендарный футболист официально перешел в ФК MLS «Интер Майами». В числе владельцев клуба Дэвид Бекхэм, кубинско-американский бизнесмен Хорхе Мас и его брат Хосе.

«Он в Барселоне, Халк там. Он немного постарел. Так что нам пришлось оставить его в доме, который у нас есть в Барселоне», — отметил Месси.

Футболист уточнил, что Халк страдает из-за проблем со здоровьем и его необходимо усыпить.

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Напомним, что дог появился в семье Месси в 2016 году. Футболист и его супруга Антонелла Рокуццо часто публиковали в соцсетях фото и ролики с любимцем.

В настоящее время Халк живет в доме Месси в Кастельдефельсе, расположенном в 12 милях от стадиона «Камп Ноу». За ним присматривает домашний персонал.

Уточняется, что бордоские доги также известны как французские мастифы. Собаки этой породы отличаются своими размерами и силой. Они вырастают до 27 дюймов (68,58 см) в высоту и могут весить до 110 фунтов (49,9 кг).