Еще одна страна присоединилась к бойкоту матчей со сборной России по футболу

Литовская футбольная федерация объявила о бойкоте матчей со сборной России. Об этом сообщается на сайте организации.

«Наша позиция по этому вопросу ничуть не изменилась и сохраняется — мы не считаем, что какие-либо российские сборные или клубы должны иметь возможность выступать в международных соревнованиях в данный момент», — говорится в заявлении федерации.

Добавляется, что речь идет о командах всех уровней.

Ранее об отказе играть против российских команд на международных турнирах заявила еще одна прибалтийская страна — Латвия. Такое же решение приняли в Англии, Украине, Польше, Дании и Швеции.