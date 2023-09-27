Мудрик не смог забить за «Челси» ни одного гола за 1000 минут
Вингер «Челси» Михаил Мудрик всё ещё не отметился голом в футболке синих. Украинец не может забить за «аристократов» на протяжении более 1000 минут во всех турнирах.
В среду, 27 сентября, «Челси» в родных стенах принимает «Брайтон» в матче 3-го раунда Кубка английской лиги. Мудрик появился на поле в стартовом составе и провёл на поле 68 минут, после чего его заменил Рахим Стерлинг. До этой игры в активе Мудрика было 937 минут в футболке «Челси».
Напомним, украинский вингер перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе этого года. Сумма сделки оценивается в € 70 млн, ещё € 30 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.