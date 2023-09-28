Экс-игрок сборной России объяснил низкую результативность Хвичи

«Всегда тяжело повторить второй год, потому что к тебе готовы, плюс окружение игрока тоже не способствует тому, чтобы он был более собран. Давление, которое Хвича испытывает… Он творил, потому что был расслаблен, а сейчас у него ощущение: «Я должен». Как только он вернется в мальчишеское состояние, когда он только начинал играть в футбол, все придет автоматически», — сказал Корнеев.