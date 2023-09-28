Губерниев назвал странным решением бойкот турниров УЕФА с россиянами

"Мягко говоря, странное решение. Оставим это на их совести. Самое главное, что большая часть участников готовы играть. Мы должны ориентироваться на тех, кто готов нас принимать. Там и так будет достаточно проблем. Просто если мы сами будем бить себя по рукам, то мы вообще спорт потеряем. Считаю, что в данной ситуации двух мнений быть не может. Особенно когда дело касается подрастающего поколения. У нас и так взрослые зачастую берут на себя слишком много, что связано с нашими детьми. С моей точки зрения, надо ехать, выступать и прорубать это спортивное окно в Европу!" — заявил Губерниев.