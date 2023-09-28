Комментатор Губерниев назвал странным решением бойкот турниров УЕФА с россиянами
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявления футбольных федераций Англии и Украины о том, что они откажутся участвовать в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), к которым допустят сборную России. Своим мнением телеведущий поделился со "Спорт-Экспрессом".
"Мягко говоря, странное решение. Оставим это на их совести. Самое главное, что большая часть участников готовы играть. Мы должны ориентироваться на тех, кто готов нас принимать. Там и так будет достаточно проблем. Просто если мы сами будем бить себя по рукам, то мы вообще спорт потеряем. Считаю, что в данной ситуации двух мнений быть не может. Особенно когда дело касается подрастающего поколения. У нас и так взрослые зачастую берут на себя слишком много, что связано с нашими детьми. С моей точки зрения, надо ехать, выступать и прорубать это спортивное окно в Европу!" — заявил Губерниев.
26 сентября исполнительный комитет УЕФА допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом. 27 сентября кроме Англии и Украины об отказе играть против российских команд заявили в Швеции, Дании, Польше, Латвии и Литве. Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.