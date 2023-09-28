Экс-футболист Эменике назвал Олусегуна королем РПЛ за самый быстрый гол

Бывший нападающий московского "Спартака" Эммануэль Эменике в интервью "Спорт-Экспрессу" отреагировал на то, что форвард "Краснодара" Олакунле Олусегун побил его рекорд, став автором самого быстрого гола в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В октябре 2022 года Олусегун отличился на девятой секунде матча с "Ростовом" и стал автором самого быстрого гола в истории РПЛ.

Форвард "быков" побил рекорд Эменике — 21 июля 2012 года нигериец отправил мяч в ворота владикавказской "Алании" на 10-й секунде. В составе "Спартака" Эменике провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и сделал восемь результативных передач. С красно-белыми африканец стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2011/12. Олусегун сыграл за "Краснодар" в 51 матче во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач.