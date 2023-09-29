Анчелотти прокомментировал обвинения в адрес «Барселоны» по делу Негрейры

Анчелотти о деле Негрейры: «Я обеспокоен, это очень серьезно. Нужно дать правосудию работать»
Карло Анчелотти беспокоят обвинения в адрес «Барселоны» по делу Негрейры.
Вчера стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.
Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.
«Я, как и все в футболе, обеспокоен этой ситуацией, потому что это очень серьезный вопрос. Правосудие работает, и мы должны позволить ему завершить работу, чтобы достичь решения.
Я в мире футбола уже 40 лет. Когда случаются такие ситуации, они беспокоят нас всех», – сказал главный тренер «Реала».
Невилл о Роналду в «МЮ»: «Он хочет быть лучшим в мире, забивать, побеждать. Надо было стать наставником и адаптироваться, а он злился на молодых»
По итогам тренерского совета РФБ планируется продлить полномочия тренеров мужских и женских сборных России U20, U18 и U16
Анчелотти о деле Негрейры: «Я обеспокоен, это очень серьезно. Нужно дать правосудию работать»