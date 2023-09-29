Анчелотти прокомментировал обвинения в адрес «Барселоны» по делу Негрейры

«Я, как и все в футболе, обеспокоен этой ситуацией, потому что это очень серьезный вопрос. Правосудие работает, и мы должны позволить ему завершить работу, чтобы достичь решения.



Я в мире футбола уже 40 лет. Когда случаются такие ситуации, они беспокоят нас всех», – сказал главный тренер «Реала».