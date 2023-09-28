Изидор заявил о разрыве отношений с «Локомотивом»

«Когда я понял, что не смогу перейти в «Мец», то был расстроен! Не на моих одноклубников, не на главного тренера, потому что они-то как раз, зная всю ситуацию, поддерживали меня. В своих мыслях я старался продолжать оставаться профессионалом и был им до последней секунды, которую провел в «Локомотиве». Просто в какой-то момент полностью закончились какие-либо отношения с клубным руководством», - приводит слова Изидора «Чемпионат».