Изидор заявил о разрыве отношений с «Локомотивом»
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор заявил о разрыве отношений с руководством московского «Локомотива», за который тот выступал ранее.
«Когда я понял, что не смогу перейти в «Мец», то был расстроен! Не на моих одноклубников, не на главного тренера, потому что они-то как раз, зная всю ситуацию, поддерживали меня. В своих мыслях я старался продолжать оставаться профессионалом и был им до последней секунды, которую провел в «Локомотиве». Просто в какой-то момент полностью закончились какие-либо отношения с клубным руководством», - приводит слова Изидора «Чемпионат».
В конце летнего трансферного окна Изидор настаивал на своем уходе из «Локомотива». Форвард даже покинул расположение клуба, отправившись в родную Францию, где вел переговоры с рядом местных клубов, среди которых, по информации СМИ, были «Лион», «Марсель» и «Мец». Однако, как потом сказал Изидор, «Локомотив» не отпустил его ни в один из французских клубов из-за компенсации, которая не устроила железнодорожников.
Под конец трансферного окна у Изидора появился вариант с переходом в «Зенит», которым француз воспользовался. Петербургский клуб взял нападающего в аренду на сезон с обязательством выкупа.
23-летний Изидор в нынешнем сезоне провел 6 матчей в чемпионате России и забил в них 2 гола.