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Тренер «Интер Майами» объяснил отсутствие Месси в финале Открытого кубка США

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино объяснил отсутствие аргентинского нападающего клуба Лионеля Месси на финальном матче Открытого кубка США. Слова специалиста приводит Mundo Deportivo.

Тренер «Интер Майами» объяснил отсутствие Месси в финале Открытого кубка США
© РИА Новости

«Очевидно, с его стороны было глупо играть и даже обдумывать это в течение нескольких минут, потому что мы рисковали. И да, он обязательно сыграет до окончания чемпионата», — заявил Мартино.

Он добавил, что команда дождется, пока медицинский отдел убедится в выздоровлении футболиста и даст ему разрешение играть.