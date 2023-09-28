Тренер «Интер Майами» объяснил отсутствие Месси в финале Открытого кубка США
Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино объяснил отсутствие аргентинского нападающего клуба Лионеля Месси на финальном матче Открытого кубка США. Слова специалиста приводит Mundo Deportivo.
«Очевидно, с его стороны было глупо играть и даже обдумывать это в течение нескольких минут, потому что мы рисковали. И да, он обязательно сыграет до окончания чемпионата», — заявил Мартино.
Он добавил, что команда дождется, пока медицинский отдел убедится в выздоровлении футболиста и даст ему разрешение играть.
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