Колосков предсказал «стихийную анархию по бойкотам» после допуска девушек на ЧЕ

«В этих условиях УЕФА должен был бы продумать второй шаг – как развивать на практике решение, этого сделано не было, поэтому сейчас начнется стихийная анархия по бойкотам и отказам, то есть будет как снежный ком. Никто ничего переносить не будет, а вот что будет делать УЕФА – для меня большой вопрос. Но я думаю, что из Швеции не будут сейчас переносить турнир», — сказал Колосков.