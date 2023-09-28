Изидор объяснил свою мотивацию играть в России, несмотря на бан УЕФА

«Даже несмотря на отсутствие еврокубков, «Зенит» остаётся самым большим клубом России. Его инфраструктура, качество команды, болельщики клуба – всё это потрясающее и невероятное. Так что для меня это крутая возможность, и когда-нибудь, завершив карьеру, я буду с гордостью говорить, что защищал цвета «Зенита». Конечно, я мечтаю о том, чтобы вместе с командой вернуться в Лигу чемпионов, и надеюсь, что это произойдёт в ближайшем будущем», – сказал Вильсон Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.