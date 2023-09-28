Эдуарду Камавинга подпишет новый контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» и сборной Франции Эдуарду Камавинга подпишет новый контракт на улучшенных условиях с мадридским клубом. Об этом сообщает Relevo.

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По информации источника, переговоры о продлении действующего соглашения, которое истекает только в 2027 году, идут полным ходом. Первые контакты между клубом и представителями игрока были в апреле, прямо сейчас стороны близки к достижению договорённостей. Ожидается, что Камавинга подпишет новый контракт в самое ближайшее время.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в OЭдуарду присоединился к «Реалу» в 2021 году из «Ренна». «Сливочные» заплатили за футболиста € 40 млн. В сезоне-2022/2023 француз принял участие в 37 матчах за команду Карло Анчелотти в рамках чемпионата Испании и отметился одной результативной передачей. «Реал» завершил кампанию на втором месте, набрав 78 очков. Чемпионом стала «Барселона».