Фернандес пообещал, что никогда не скажет плохого слова о ЦСКА

Марио Фернандес заявил, что никогда не скажет ни одного плохого слова о ЦСКА
Бразильский защитник Марио Фернандес, перешедший в «Зенит» летом 2022 года, высказался об отношении к ЦСКА.
Фернандес заключил контракт с «Зенитом» в межсезонье. Ранее он защищал цвета ЦСКА, в составе которого стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
— Вспомни случай в жизни — до этого лета — когда ты понял: мир жесток и несправедлив?
— Если честно, раньше примеров такой несправедливости не было. Ситуация с ЦСКА показала мне это впервые.
— Момент, когда ты был счастливее всего в России?
— На чемпионате мира.
— Что бы ты хотел, что бы о тебе говорили через пять лет?
— Чтобы болельщики относились ко мне уважительно. Это то, чего я очень хочу.
— У тебя осталась обида на ЦСКА?
— Повторю: никогда и никто не услышит от меня ни единого плохого слова о ЦСКА, — приводит слова Фернандеса Sport24.
На данный момент «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, имея в активе 17 очков после девяти туров.