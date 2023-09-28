Фернандес пообещал, что никогда не скажет плохого слова о ЦСКА

Бразильский защитник Марио Фернандес, перешедший в «Зенит» летом 2022 года, высказался об отношении к ЦСКА.

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Фернандес заключил контракт с «Зенитом» в межсезонье. Ранее он защищал цвета ЦСКА, в составе которого стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

— Вспомни случай в жизни — до этого лета — когда ты понял: мир жесток и несправедлив?

— Если честно, раньше примеров такой несправедливости не было. Ситуация с ЦСКА показала мне это впервые.

— Момент, когда ты был счастливее всего в России?

— На чемпионате мира.

— Что бы ты хотел, что бы о тебе говорили через пять лет?

— Чтобы болельщики относились ко мне уважительно. Это то, чего я очень хочу.

— У тебя осталась обида на ЦСКА?

— Повторю: никогда и никто не услышит от меня ни единого плохого слова о ЦСКА, — приводит слова Фернандеса Sport24.