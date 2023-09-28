«Милан» впервые за 17 лет завершил год с прибылью

«Милан» впервые за 17 лет вышел в прибыль по итогам финансового года.

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27 сентября состоялось заседание совета директоров «россонери» по итогам финансового года, который по срокам совпадает с футбольным сезоном-2022/23.

По итогам заседания была зафиксирована прибыль в размере 6 млн евро. В прошлом финансовом году у «Милана» были убытки в размере 66,5 млн евро.

«Милан» закрыл баланс с прибылью впервые с 2006 года, когда этот показатель составил почти 2,5 млн евро.