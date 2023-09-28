Российский тренер назвал, при каких условиях РФС можно переходить в Азию

«Аналогичных ситуаций в прошлом не было, зацепиться не за что. Если бы были прецеденты, можно было бы сказать, что мы решим вот так, потому что так правильно. А сейчас для нас все новое, неизведанное. Переходить в Азию можно и нужно будет, если у нас будет сразу прямой доступ ко всем официальным соревнованиям. В этом случае мы сможем стать участниками чемпионата мира и сыграть там в том числе со всеми странами, кто не хочет с нами сейчас играть в Европе», — подчеркнул Гаджиев.