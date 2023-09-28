Радимов – полузащитнику 2Drots: «Если забьешь «Химкам» – с меня ресторан на четверых!»

Радимов – хавбеку 2Drots Слону: «Если забьешь «Химкам» – с меня ресторан на четверых!»
Владислав Радимов простимулировал полузащитника 2Drots Владислава Ослоновского.
Сегодня 2Drots сыграют с «Химками» в 1/32 финала Пути Регионов Фонбет Кубка России.
«Если Слон забьет – с меня ресторан на четверых!
Я зарекался не мотивировать больше Слона, но тут не могу устоять, все-таки мой любимый медийный футболист не из состава «Чисто Питера»!
Слон, если сегодня забиваешь «Химкам» – оплачиваю стол в московском ресторане на четверых людей на твое усмотрение. В разумных пределах, конечно.
Как думаете, поможет это Слону сегодня забить ?» – написал тренер «Чисто Питер».
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