Радимов – полузащитнику 2Drots: «Если забьешь «Химкам» – с меня ресторан на четверых!»

«Если Слон забьет – с меня ресторан на четверых!



Я зарекался не мотивировать больше Слона, но тут не могу устоять, все-таки мой любимый медийный футболист не из состава «Чисто Питера»!



Слон, если сегодня забиваешь «Химкам» – оплачиваю стол в московском ресторане на четверых людей на твое усмотрение. В разумных пределах, конечно.



Как думаете, поможет это Слону сегодня забить ?» – написал тренер «Чисто Питер».