Экс-игрок «Спартака» предсказал Дзюбе статус изгоя

«Артем, на мой взгляд, ушел в тему шоу-бизнеса уже довольно прилично, и это диктует в том числе и его высказывания. Он всегда был острым на язык, и история с шоу тут в строку.



Слова по Семаку — хамство. По-моему, даже Слуцкий не понял этих слов. Вся эта игра на публику приведет к тому, что Артем станет изгоем, Семак точно не заслужил этих слов. Тут надо или объяснять, что ты имел ввиду, или не говорить такого», — написал Ловчев.