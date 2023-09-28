«Урал» во время паузы на матчи национальных команд сыграет со сборной клубов чемпионата Белоруссии
Екатеринбургский «Урал» проведет товарищеский матч со сборной клубов чемпионата Белоруссии во время паузы на игры национальных команд, сообщает пресс служба клуба.
Встреча состоится на «Борисов Арене» 15 октября. Соперником «Урала» будет команда, в состав которой войдут лучшие футболисты Белоруссии, за исключением тех, которые будут в это время вызваны в сборную.
«Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 14 очков в девяти матчах. 29 сентября команда Виктора Ганчаренко сыграет на выезде с «Ростовом» в 10 м туре чемпионата России.