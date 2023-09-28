Екатеринбургский «Урал» проведет товарищеский матч со сборной клубов чемпионата Белоруссии во время паузы на игры национальных команд, сообщает пресс служба клуба.

Встреча состоится на «Борисов Арене» 15 октября. Соперником «Урала» будет команда, в состав которой войдут лучшие футболисты Белоруссии, за исключением тех, которые будут в это время вызваны в сборную.