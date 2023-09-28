«Реал» пригласил на матч девочку, которую оскорбляли фанаты «Атлетико»

«Реал» пригласил на матч девочку, которую оскорбляли и угрожали смертью фанаты «Атлетико». Она встретилась с игроками и Пересом
«Реал» поддержал девочку, оскорбленную фанатами «Атлетико».
Перед матчем 6-го тура Ла Лиги ультрас «Атлетико» атаковали темнокожую женщину и ее дочь, одетых в футболки «Реала» с фамилией и номером Винисиуса Жуниора. При этом фанаты кричали «Нет викингам» и «Мадридиста – сукины дети». Женщина и девочка после нападения расплакались от испуга.
Тетя 8-летней болельщицы «Реала» рассказала, что девочке угрожали убийством и называли «обезьяной» и «черным дерьмом».
«Реал» пригласил девочку и ее семью на матч против «Лас-Пальмаса» (2:0) на «Сантьяго Бернабеу», состоявшийся вчера. Болельщики встретились с несколькими игроками команды и президентом «Мадрида» Флорентино Пересом и получили в подарок футболки с автографами.
18-летняя Фрухвиртова вышла во второй полуфинал WTA. После первого она выиграла титул
«Реал» пригласил на матч девочку, которую оскорбляли и угрожали смертью фанаты «Атлетико». Она встретилась с игроками и Пересом
Вероника Степанова ответила Вяльбе: «Разумеется, пишу не я. И бегу тоже не я – это все голограмма из «Матрицы», фикция, мираж»