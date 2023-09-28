«Реал» пригласил на матч девочку, которую оскорбляли фанаты «Атлетико»

«Реал» поддержал девочку, оскорбленную фанатами «Атлетико».

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Перед матчем 6-го тура Ла Лиги ультрас «Атлетико» атаковали темнокожую женщину и ее дочь, одетых в футболки «Реала» с фамилией и номером Винисиуса Жуниора. При этом фанаты кричали «Нет викингам» и «Мадридиста – сукины дети». Женщина и девочка после нападения расплакались от испуга.

Тетя 8-летней болельщицы «Реала» рассказала, что девочке угрожали убийством и называли «обезьяной» и «черным дерьмом».