Воспитанник «Зенита» назвал отличие футбола в США от России

«Кстати, заметное отличие от России тут в том, что абсолютно все проблемы открыто обсуждаются с партнёрами, тренерами. Любой может взять слово, задать какие-то вопросы, обсудить игру. Причём, это делается не просто формально, а реально все в этом участвуют, высказываются. Не сказал бы, что этого совсем нет в России, но здесь чуть иначе выстроена работа в этом плане. Каждый может сказать, что и как улучшить в нашей игре, как перестроиться, предложить какую-то идею. В общем, более серьёзное и открытое отношение к таким дискуссиям», — сказал Ведерников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.