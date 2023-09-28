Сутормин назвал причину поражений «Зенита»

«Это домашние поражения, поражения на последних минутах — такого не должно быть. Мы разобрали ошибки и после матча с «динамо», и после матча с «Локомотивом». Будем стараться их не допускать в дальнейшем и выходить на то место, на котором должны быть. Да, мы не очень довольны, но все в наших руках. У нас еще есть время на то, чтобы исправить ситуацию.