Слуцкий: если Абаскаль решил зачехлить Джикию, то ему это удалось

«В «Спартаке» сейчас не так важна раздевалка. Сегодня оптимальный момент, чтобы не использовать лидеров и капитанов. Если Абаскаль решил зачехлить Джикию, то ему это удалось», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, в последних двух играх чемпионата России с «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0) Джикия оставался в запасе. Центральный защитник на протяжении четырёх лет является капитаном «Спартака». Всего в текущем сезоне на счету защитника восемь матчей во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями.