Фернандес рассказал об угрозах во время игры в Бразилии

«После неудачных матчей они ждут на улице. Если твоя команда проиграла, нормальное дело сидеть в раздевалке, пока или народ не рассосется, или охрана не выстроится в коридор — чтобы ты безболезненно по нему прошел и покинул стадион. А если знают твой адрес, то…



Нельзя выйти из дома, если команда проиграла хотя бы пару матчей. Не можешь никуда пойти, настолько это опасно для жизни», — сказал Фернандес.