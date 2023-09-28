Объявлено, где сборная России сыграет с Камеруном

«Планируем провести два матча в октябре, дадим официальный комментарий после того, как договоримся. Не хочу в принципе комментировать этот момент, это неправильно. Есть разная информация, у неё разная степень достоверности», — приводит слова генерального секретаря РФС «РИА Новости».