КДК РФС наказал «Спартак» за скандирование болельщиками ненормативной лексики
Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за скандирование болельщиками ненормативной лексики с трибун в матче девятого тура МИР РПЛ со столичным «Динамо», сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Встреча, прошедшая 23 сентября на поле «красно белых», завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
— Болельщики «Спартака» скандировали нецензурные выражения во время матча с «Динамо». За это футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 30 тысяч рублей, — передает слова Григорьянца «Матч ТВ».