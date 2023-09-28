Канчельскис предсказал, когда Дзюба перестанет играть

В нынешнем сезоне 35 летний форвард провел за «Локомотив» девять матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

— В российском чемпионате не такие высокие скорости, как в Европе. Это позволяет многим игрокам подольше оставаться в футболе.

— Может играть лет до сорока. Сейчас он далек от завершения карьеры. Какая разница, что у него в паспорте? Если человек в порядке, то пусть играет. Без Дзюбы «Локомотив» играет хуже, а он самый возрастной в команде, — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».