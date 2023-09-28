Широков назвал экс-тренера «Спартака» "крысой"

Широков назвал бывшего тренера «Спартака» Кононова крысой
Директор и главный тренер «Леон Сатурн» Роман Широков назвал крысой бывшего наставника раменской команды Олега Кононова, который также ранее работал в московском «Спартаке».
«Не общался с Кононовым после его ухода. Предполагал, что он уйдет, но не так крысино, как он сделал. Пусть сам разбирается, ушел — и слава богу. Так у нас не было шансов на выход, а теперь они есть», - приводит слова Широкова «РБ Спорт».
Также Широков заявил, что у него были претензии к Кононову по игре, которую показывала команда в стартовых матчах нынешнего сезона. Функционер отметил, что к уходу тренера в клубе отнеслись спокойно.
57-летний Кононов возглавил «Сатурн» в июле 2023 года. Тогда в руководстве команды из Второй лиги уже был Широков. В итоге 31 августа стало известно, что Кононов по собственному желанию принял решение покинуть пост главного тренера клуба из Раменского. Широков возложил тренерские обязанности на себя.
Под руководством Кононова «Сатурн» провел 6 матчей во Второй Лиге, в 5 из которых добился победы и один раз потерпел поражение. Подмосковная команда также смогла пройти один раунд Пути регионов Кубка России до отставки специалиста.