Широков назвал экс-тренера «Спартака» "крысой"

«Не общался с Кононовым после его ухода. Предполагал, что он уйдет, но не так крысино, как он сделал. Пусть сам разбирается, ушел — и слава богу. Так у нас не было шансов на выход, а теперь они есть», - приводит слова Широкова «РБ Спорт».