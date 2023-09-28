Изидор объяснил свой переход из «Локомотива» в «Зенит»

«С чем это связано? Скажу так: в определенные моменты мне не хватало доверия от тренерского штаба, иногда я его совсем не ощущал. Помню, у меня была серия в прошлом сезоне, когда я отличился семь раз в восьми играх, или что-то около того, но при этом все равно не попадал в стартовый состав», – приводит слова Изидора «Чемпионат».