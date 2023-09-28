Изидор объяснил свой переход из «Локомотива» в «Зенит»
Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор назвал причину, по которой он перешел в «Зенит». По словам игрока, летом он понял, что ему что-то нужно менять в карьере, и сообщил об этом руководству «железнодорожников».
«С чем это связано? Скажу так: в определенные моменты мне не хватало доверия от тренерского штаба, иногда я его совсем не ощущал. Помню, у меня была серия в прошлом сезоне, когда я отличился семь раз в восьми играх, или что-то около того, но при этом все равно не попадал в стартовый состав», – приводит слова Изидора «Чемпионат».
Футболист добавил, что ему не хотелось оставаться в «Локомотиве» на скамейке запасных.
Изидор начинал карьеру во Франции – «Ренне» (2017 – 2018) и «Монако» (2018 – 2022). В январе 2022 года форвард присоединился к «Локомотиву». Этим летом футболист перешел в «Зенит» на правах аренды. У сине-бело-голубых есть опция выкупа игрока.
В текущем сезоне Изидор провел 9 матчей (392 минуты), в которых он отличился 3 голами и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 6 миллионов евро.