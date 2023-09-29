Салтыков ответил на вопрос о возможном переходе в топ-клуб РПЛ

«Что касается слухов о моём будущем, то я игрок «Крыльев» ― хочу играть за эту команду. Если будет вариант с топ-клубом РПЛ, я, как минимум, подумаю. Надо понимать, какой клуб. Меня деньги не волнуют, мне будет важно поговорить с тренером, понять его видение», – сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.