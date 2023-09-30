Советник Федуна согласился, что «Спартак» мог выиграть Лигу Европы

"Соболев прав — "Спартак" мог бы побороться за трофей ЛЕ. Тогда тренером стал Паоло Ваноли , который по итогам сезона выиграл Кубок России. При нем "Спартак" претендовал бы на победу в Лиге Европы", — заявил итальянец.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В 2021 году "Спартак" стал первым в своей группе Лиги Европы, опередив итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польскую "Легию". Благодаря победе на групповом этапе российский клуб должен был сыграть в плей-офф с "РБ Лейпциг".