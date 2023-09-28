В ЦСКА сделали заявление после интервью Фернандеса

«Мне было больно и неприятно видеть сегодня это интервью, снова получать вопросы. Я не понимаю и не хочу понимать, зачем вся эта неправда: мы никогда из переговоров не выходили, и даже когда мне показали подпись Марио в контракте с другим клубом, я надеялся, что она ненастоящая, и уговаривал его одуматься. Больше мне добавить нечего — и я не понимаю, зачем мы вновь поднимаем эту тему. Как говорится, уходя — уходи», — сказал Головлев.