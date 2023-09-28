Глава Ла Лиги прокомментировал обвинения в адрес «Барселоны»

«Взятка — это когда преступление совершается в отношении государственного служащего. Может быть, они считают, что судьи таковыми являются. Я не знаю, я должен дать правовую оценку как юрист», — заявил Тебас, отметив, что для более точной оценки ему нужно ознакомиться с аргументами стороны обвинения.



Кроме того, Тебас прокомментировал обыски в штаб-квартире технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Функционер пояснил, что Гражданская гвардия Испании в техкоме появилась после того, как Ла Лига попросила федерацию футбола Испании аккредитовать ряд доказательств для расследования. «Мы запрашивали оценку Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), опрос судей и некоторые другие моменты, которые федерация нам не предоставила», — добавил он.