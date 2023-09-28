Юран рассказал о перенесенной операции

Главный тренер «ПАРИ НН» Сергей Юран в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ» рассказал о перенесенной операции.

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8 сентября стало известно, что 54 летний специалист перенес экстренную операцию.

— Как здоровье?

— Лучше уже. Нормально, скажем так.

— Явно нефутбольная травма была?

— Неожиданная, нефутбольная (улыбается). Нужно проверяться, как говорится. Вроде здоровью максимально уделяю внимание, но теперь буду знать, что нужно раз в два три месяца проверять почки, потому что очень плохо встал камень, как врачи объяснили. И нужно было срочно оперироваться. Лазером без хирургического вмешательства.

— На стенку лезли от боли?

— Я на Эверест бегал без страховки несколько раз и спустился! Спасибо большое врачам! Оперативно сработали. По моему, в девять вечера меня прооперировали, провел в реанимации два часа.

— Когда в себя пришли, какая мысль была?

— (смеется) Я жив! — рассказал Юран в программе «Все на Матч!» на «Матч ТВ».