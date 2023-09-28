Юран рассказал о перенесенной операции

Юран сравнил боли перед операцией с бегом по Эвересту без страховки
Главный тренер «ПАРИ НН» Сергей Юран в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ» рассказал о перенесенной операции.
8 сентября стало известно, что 54 летний специалист перенес экстренную операцию.
— Как здоровье?
— Лучше уже. Нормально, скажем так.
— Явно нефутбольная травма была?
— Неожиданная, нефутбольная (улыбается). Нужно проверяться, как говорится. Вроде здоровью максимально уделяю внимание, но теперь буду знать, что нужно раз в два три месяца проверять почки, потому что очень плохо встал камень, как врачи объяснили. И нужно было срочно оперироваться. Лазером без хирургического вмешательства.
— На стенку лезли от боли?
— Я на Эверест бегал без страховки несколько раз и спустился! Спасибо большое врачам! Оперативно сработали. По моему, в девять вечера меня прооперировали, провел в реанимации два часа.
— Когда в себя пришли, какая мысль была?
— (смеется) Я жив! — рассказал Юран в программе «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
В МИР РПЛ «Пари НН» за девять туров сезона 2023/24 набрал 14 очков и располагается на седьмом месте.