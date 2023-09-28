Депутат Свищев высказался об отказах играть с россиянами

«Мне кажется, что в УЕФА не должны прогнуться после этой серии бойкотов. Потому что они просчитали все возможные риски и понимали, что могут быть такие последствия.



УЕФА четко обозначил свою позицию по поводу допуска юношей из России. Я считаю, что УЕФА не прогнется и не поменяет свое решение. С МОК ведь было то же самое – федерации выступали против допуска россиян, но комитет не прогнулся.



На самом деле этот шаг УЕФА – очень важная история. Допуск российских команд на соревнования в таком крупном виде спорта – это пример для других федераций. Все смотрят сейчас за этой ситуацией, следят. Если все пройдет нормально, то и в других видах спорта нас ждет постепенное возвращение», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.