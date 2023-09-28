2Drots вылетели из Кубка России по футболу

Подмосковный футбольный клуб "Химки" со счетом 2:0 на выезде обыграл московский клуб Медиалиги 2Drots в матче четвертого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла на стадионе "Москвич".

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Забитыми мячами отметился Кирилл Панченко (15-я, 59-я минуты). На 25-й минуте ганский игрок 2Drots Годфред Клуцей получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В добавленное к первому тайму время полузащитник "Химок" Бутта Магомедов не реализовал пенальти, удар отразил вратарь хозяев Дмитрий Сычев.

Жеребьевка следующей стадии турнира состоится 29 сентября. Начало запланировано на 13:00 мск. Матчи пройдут 17-19 октября.

По регламенту Кубка России, 16 клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф "пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в плей-офф "пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф "пути регионов".