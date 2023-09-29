Захарян не сыграет в четвертом матче «Реала Сосьедад» подряд

Российский полузащитник Арсен Захарян не попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч 8-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао. Об этом сообщает официальный аккаунт испанского клуба в «твиттере».

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Эта игра станет четвёртой подряд, в которой российский футболист не примет участие.

Дерби между «Реалом Сосьедад» и «Атлетиком» состоится в субботу, 30 сентября. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.