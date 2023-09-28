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Дзюба сравнил футболиста «Локомотива» Карпукаса с главным злодеем из фильма «Оно»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопросы о своих одноклубниках.

Дзюба сравнил футболиста «Локомотива» Карпукаса с главным злодеем из фильма «Оно»
© Матч ТВ

— Кто самый спокойный?

— У нас целая банда: (Иван) Кузьмичев, (Артем) Карпукас… Кузя вообще самый спокойный.

— Кто самый юморной?

— Здесь я не могу себя хвалить. (Наир) Тикнизян тоже забавный, шебутной.

— Кто самый скромный?

— Наверное, Карпукас. Он даже когда мячи отбирает, ему неловко.

— Кто самый стильный?

— Трудно сказать. Я за такими вещами не очень смотрю. Стильный, модный — это к другим ребятам. Пусть будет (Максим) Ненахов. Это я так просто сказал. Просто чтобы Ненахову приятно было.

— У кого лучшая прическа?

— У (Дмитрия) Ульянова (спортивного директора «Локомотива»). Самая шелковистая, я бы сказал (улыбается).

— Худшая прическа?

— Карпукас. Мы никак не можем определиться: он Мавроди или клоун из фильма «Оно». Я, скорее, за Мавроди (смеется).

— У кого самая милая улыбка?

— Интересный вопрос. Все такие злые здесь, если честно. И (Сергей) Пиняев — милашка, и Карпукас — добряк… А, (Константин) Марадишвили. Он вообще девчонкам должен нравиться. Чуть носяру бы поменьше (улыбается), — сказал Дзюба в интервью клубной пресс службе.

«Локомотив» с 15 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице МИР РПЛ после 9 матчей.