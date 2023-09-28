Дзюба сравнил футболиста «Локомотива» Карпукаса с главным злодеем из фильма «Оно»
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопросы о своих одноклубниках.
— Кто самый спокойный?
— У нас целая банда: (Иван) Кузьмичев, (Артем) Карпукас… Кузя вообще самый спокойный.
— Кто самый юморной?
— Здесь я не могу себя хвалить. (Наир) Тикнизян тоже забавный, шебутной.
— Кто самый скромный?
— Наверное, Карпукас. Он даже когда мячи отбирает, ему неловко.
— Кто самый стильный?
— Трудно сказать. Я за такими вещами не очень смотрю. Стильный, модный — это к другим ребятам. Пусть будет (Максим) Ненахов. Это я так просто сказал. Просто чтобы Ненахову приятно было.
— У кого лучшая прическа?
— У (Дмитрия) Ульянова (спортивного директора «Локомотива»). Самая шелковистая, я бы сказал (улыбается).
— Худшая прическа?
— Карпукас. Мы никак не можем определиться: он Мавроди или клоун из фильма «Оно». Я, скорее, за Мавроди (смеется).
— У кого самая милая улыбка?
— Интересный вопрос. Все такие злые здесь, если честно. И (Сергей) Пиняев — милашка, и Карпукас — добряк… А, (Константин) Марадишвили. Он вообще девчонкам должен нравиться. Чуть носяру бы поменьше (улыбается), — сказал Дзюба в интервью клубной пресс службе.
«Локомотив» с 15 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице МИР РПЛ после 9 матчей.