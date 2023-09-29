УАФ призвала европейские федерации к бойкоту матчей со сборными России

"УАФ обращается к вам с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России. Мы убеждены, что любой шаг к реинтеграции российских представителей — это опасная и ужасающая тенденция", — говорится в заявлении.

Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России. Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.