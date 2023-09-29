Тренер Романцев посоветовал Дзюбе извиниться

«Что касается новой вспышки разговоров вокруг Дзюбы, то пусть он не обижается, но в данной ситуации я бы посоветовал ему принести извинения. Думаю, что это только вызовет уважение, которое он заработал игрой и честным отношением к своей профессии», — заявил Романцев.