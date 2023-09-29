Генсек РФС Митрофанов примет участие в заседании комитета УЕФА

Митрофанову 41 год, ранее он был членом комитета УЕФА по проекту HatTrick. С 2015 по 2019 год он был заместителем председателя комитета по безопасности и работе с болельщиками, ответственный секретарь комитета программ развития футбола РФС, с апреля 2019-го по июль 2022-го — заместителем генерального секретаря РФС и директором по развитию, с октября 2022 года является генеральным секретарем РФС.