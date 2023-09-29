Okko купил права на показ матчей чемпионата Саудовской Аравии.

«В Okko доступны все легальные спортивные трансляции в России, и мы постоянно расширяем объем спорта в сервисе. Мы с большим энтузиазмом отнеслись к покупке прав на показ Саудовской Про-лиги, видя, сколько усилий прилагается к тому, чтобы турнир вышел на новый уровень.



Благодаря количеству звездных игроков, теперь выступающих в чемпионате Саудовской Аравии, значение турнира на футбольной карте мира будет усиливаться. Теперь пользователи Okko могут смотреть и за игрой Роналду, Неймара, Хендерсона и Малкома», – сказал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.