Мостовой объяснил, почему россиянам не нужна Европа

«Сейчас общий уровень российских футболистов на порядок ниже, чем 20-30 лет назад. Тогда большинство футболистов играли в европейских чемпионатах, а в России не было таких шикарных условий. Сейчас молодежь не уезжает в Европу, потому что финансовые условия в РПЛ для них лучше, чем за границей. Мотивации нет никакой. Катаются как сыр в масле. Зачем им Европа?» — заявил экс-футболист.