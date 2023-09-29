Негрейра шантажировал экс-президента "Барселоны"

Энрикес Негрейра шантажировал Жозепа Бартомеу после ухода из комитета судей.

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Вчера стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

Судья Агирре установил, что после ухода с поста вице-президента технического комитета судей в середине 2018 года Негрейра написал Бартомеу письмо с угрозами, в котором пообещал, что «раскроет ряд фактов, которые могут серьезно навредить клубу, если ему не продолжат платить».

Как считает судья, «из этого следует, что Энрикес Негрейра знал, что в пользу «Барсы» были осуществлены довольно серьезные противоправные действия».

Бартомеу был президентом «Барселоны» с 2014 по 2020 год.