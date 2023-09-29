Защитник «Манчестер Юнайтед» выбыл на длительный срок из-за травмы

Аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес выбыл из игры на длительный период из-за рецидива травмы стопы, полученной в апреле. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

© Чемпионат.com

25-летний Мартинес получил повреждение в игре с «Арсеналом» (1:3) 3 сентября. Несмотря на это, он вышел на матчи с «Брайтоном» (1:3) и «Баварией» (3:4) в стартовом составе и отыграл оба матча практически полностью. Теперь было определено, что футболисту потребуется время на восстановление.

Защитник перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года. В текущем сезоне Лисандро принял участие в шести матчах «Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.