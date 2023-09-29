Аль-Хелаифи ответил, останется ли Мбаппе в ПСЖ на следующий сезон

«Килиан Мбаппе — игрок «ПСЖ». Мы счастливы, что он у нас есть, и он будет у нас в следующем сезоне. Он любит этот клуб и является фантастическим игроком. Он лучший игрок в мире. Мы очень рады», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Адриан Гренье в своих социальных сетях.