«Манчестер Юнайтед» вернул в состав нападающего, которого обвиняют в насилии

«Манчестер Юнайтед» вернул в состав обвиняемого в насилии бразильского форварда
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони вновь стал доступен для тренировок с командой после отстранения, сообщает пресс-служба английского клуба.
Как заявили в «Манчестер Юнайтед», Антони будет продолжать тренироваться с командой и оставаться доступным для участия в матчах, пока сотрудники полиции будет проводить свое расследование по обвинениям бразильца в домашнем насилии.
«Манчестер Юнайтед» также оставил за собой право изменить принятое решение по допуску Антони к тренировках, вновь подчеркнув, что клуб осуждает любые акты насилия. Манкунианцы могут вновь вывести бразильского форварда из состава, если полиция подтвердит факты насилия.
Одна из бывших девушек Антони обвинила футболиста в домашнем насилии в начале июня, раскрыв некоторые подробности случившегося, опубликовав переписки.
В сентябре Антони был исключен из состава сборной Бразилии, когда выяснилось, что он находится под следствием в родной стране. Через несколько дней еще две девушки обвинили игрока в насилии.
Антони попытался очистить свое имя, опубликовав свою версию событий, однако «Манчестер Юнайтед» все равно отстранил бразильца от тренировок. В конце сентября футболист вернулся в Англию, где дал показания в полиции.