«Манчестер Юнайтед» вернул в состав нападающего, которого обвиняют в насилии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони вновь стал доступен для тренировок с командой после отстранения, сообщает пресс-служба английского клуба.

Как заявили в «Манчестер Юнайтед», Антони будет продолжать тренироваться с командой и оставаться доступным для участия в матчах, пока сотрудники полиции будет проводить свое расследование по обвинениям бразильца в домашнем насилии.

«Манчестер Юнайтед» также оставил за собой право изменить принятое решение по допуску Антони к тренировках, вновь подчеркнув, что клуб осуждает любые акты насилия. Манкунианцы могут вновь вывести бразильского форварда из состава, если полиция подтвердит факты насилия.

Одна из бывших девушек Антони обвинила футболиста в домашнем насилии в начале июня, раскрыв некоторые подробности случившегося, опубликовав переписки.

В сентябре Антони был исключен из состава сборной Бразилии, когда выяснилось, что он находится под следствием в родной стране. Через несколько дней еще две девушки обвинили игрока в насилии.