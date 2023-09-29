Смородская прокомментировала поведение футболиста, угрожавшего прыгнуть с моста

Смородская пожелала Бека-Бека успокоиться
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поведение экс-полузащитника «железнодорожников» Алексиса Бека-Бека, который намеревался убить себя, прыгнув с моста в Ницце.
29 сентября люди заметили человека, который оказался у края автомобильного моста Маньян. Позже в нем разглядели футболисты местного клуба – «Ницца», Алексиса Бека-Бека, который угрожал спрыгнуть. Причиной такого поведения стало расставание с девушкой.
«Он мне запомнился очень посредственным игроком, ничего собой не представляющим. Я считаю, что данный трансфер был ошибкой. Что сейчас с Бека Бека происходит, не знаю. Видимо, у него какой то нервный срыв. В «Ницце» он совсем не играл, потому что не имеет качеств для выступлений на таком уровне. У него ни скорости, ни отбора, ни удара, ни игрового мышления», – приводит слова Смородской «Матч ТВ».
Она подчеркнула, что в мире нет ни одной причины, по которой человек должен лишать себя жизни. Она посоветовала Бека-Бека успокоиться.
На данный момент футболиста с моста сняли. К нему были отправлены специалисты для беседы, в том числе – психолог.
Бека-Бека 22 года. Он выступал в составе «Локомотива» с 2021 по 2022 годы. В составе команды он провел 21 матч, в которых не отметился результативными действиями. 1 августа «железнодорожники» согласовали трансфер Бека-Бека в «Ниццу». Сумма перехода игрока составила 12 млн евро. Также два млн были получены в качестве бонусов за выполнение определенных условий.
В составе «Ниццы» Бека-Бека сыграл в 14 матчах в Лиге 1. Портал Transfermakt оценивает футболиста 4,5 млн евро.