Смородская прокомментировала поведение футболиста, угрожавшего прыгнуть с моста

«Он мне запомнился очень посредственным игроком, ничего собой не представляющим. Я считаю, что данный трансфер был ошибкой. Что сейчас с Бека Бека происходит, не знаю. Видимо, у него какой то нервный срыв. В «Ницце» он совсем не играл, потому что не имеет качеств для выступлений на таком уровне. У него ни скорости, ни отбора, ни удара, ни игрового мышления», – приводит слова Смородской «Матч ТВ».