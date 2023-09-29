Гари Невилл оценил второй период Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Невилл о Роналду в «МЮ»: «Он хочет быть лучшим в мире, забивать, побеждать. Надо было стать наставником и адаптироваться, а он злился на молодых»
Гари Невилл оценил второй период Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
«С точки зрения голов он справился очень хорошо. У Роналду есть характер, это личность, поэтому он не принимает роль второй скрипки. Я критиковал его, потому что, как я считаю, когда ты лидер раздевалки и мирового футбола, то можешь разными способами быть учителем, наставником для молодых игроков, которые не находятся на твоем уровне.
Думаю, Криштиану должен был адаптировать свой стиль лидерства в «Юнайтед» под игроков, которым нужен был наставник, чтобы выйти на новый уровень.
А Криштиану разочаровался в них. Он злился на них. Иногда во время матчей это было заметно. И в итоге это вылилось в некоторую конфронтацию. Я играл с ним, у Роналду невероятный уровень, и при этом он работал так же усердно, как и любой другой игрок из тех, с кем я играл.
Криштиану – это талант и труд. Он хочет побеждать, отчаянно хочет побеждать, забивать голы, быть лучшим игроком мира. Так что, думаю, ему было сложно. Возможно, потому, что к концу карьеры он подошел в командах, у которых не было того уровня, что он видел раньше», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».
Невилл о Роналду в «МЮ»: «Он хочет быть лучшим в мире, забивать, побеждать. Надо было стать наставником и адаптироваться, а он злился на молодых»
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