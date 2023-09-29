Булыкин высказался об экс-игроке «Локомотива», угрожавшем самоубийством

«Немцы приводили в «Локомотив» всех подряд. Не знаю, конечно, получилось ли там заработать – я не видел все финансовые ведомости. Сколько зарплаты платили, сколько агентам отчислили? Это такие нюансы, которые всегда надо смотреть. Я всегда за российских футболистов, а когда привозят иностранцев, причем таких, то это всегда подозрительно. А что у него с головой, тут не знаю», — считает Булыкин.