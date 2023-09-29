Булыкин назвал вероятную причину попытки самоубийства экс-игрока "Локомотива"

«Много чего могло случиться. Может, какая-то любовная история, с девушкой разошелся, возможно. Но тот факт, что уже в 22 года с ним случилась такая история, заставляет задуматься. И в следующей команде, если он будет играть в футбол, ему будет очень тяжело. Посмотрим, что сейчас произойдет. Может быть, в больницу его теперь положат», — считает Булыкин.